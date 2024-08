Le Pentagone prend au sérieux la menace posée par les nouveaux drones suicides nord-coréens

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le département de la Défense a réagi au récent dévoilement par la Corée du Nord de ses nouveaux drones suicides. Lors d'un point presse tenu mardi, son porte-parole Patrick Ryder a indiqué que les USA prennent cette menace au sérieux et qu'ils gardent un œil dessus.Il a dit savoir que la Corée du Sud surveille également la situation de près, avant d'ajouter que son pays continuera de consulter étroitement Séoul, Tokyo et d'autres partenaires et alliés dans la région pour garantir la solidité de la défense collective.Par ailleurs, Ryder a dit trouver « intéressant » que Pyongyang utilise l'expression « drone suicide » alors qu’en général, on parle de « drone d'attaque à sens unique ».Pour rappel, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a visité le 24 août l'Institut de recherches en drones, affilié à l'Académie des sciences de la défense nationale. A cette occasion, il a supervisé des tests de drones kamikazes et appelé à équiper au plus vite l'armée de ces nouveaux engins volants destinés à exploser sur des cibles.