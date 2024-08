Parlement : passe d’armes entre la présidence et l’opposition sur la politique envers le Japon et les Dokdo

Photo : YONHAP News

Le Bureau présidentiel de Yongsan et le premier parti de l'opposition se sont affrontés sur la politique du gouvernement envers le Japon et les questions liées aux Dokdo, lors d'une séance plénière de la commission de la direction de l'Assemblée nationale, tenue mardi.Le Minjoo a reproché à l'administration de Yoon Suk-yeol d'adopter une position pro-japonaise. Interrogeant le premier conseiller présidentiel adjoint à la sécurité nationale Kim Tae-hyo, la députée du parti de centre-gauche, Suh Mi-hwa, a souhaité savoir s'il ne serait pas lui-même un agent pro-japonais, comme le disent certains.Elle a ainsi fait la référence à l'interview que Kim avait accordée le 16 août à la KBS, maison mère de KBS WORLD Radio. Lors de cet entretien, ce dernier avait déclaré : « Ce qui compte, c’est ce qui se passe dans le cœur du peuple japonais. Si quelqu’un ne veut pas s’excuser, mais que vous l’obligez à le faire, est-ce que ses excuses sont sincères ? »Répondant à l'élue du Minjoo, Kim a indiqué qu'il voulait souligner par là qu'il faudrait guider les relations entre les deux pays avec confiance en gérant correctement les sentiments des Japonais, et non pas en compatissant avec eux.La députée Suh lui a également demandé si le président Yoon était partisan du courant de pensée conservateur appelé « New Light », caractérisé souvent par une vision positive à l'égard du Japon. En effet, lors d'un discours prononcé le 15 août, la journée nationale de la libération de Corée, le chef de l'Etat avait déclaré que le mouvement indépendantiste des Coréens avait pour but de fonder une nation libre et démocratique. Ces propos avaient été interprétés par certains comme le déni de la fondation du gouvernement provisoire coréen en 1919 sous la colonisation japonaise.Kim a alors balayé les soupçons de Suh, affirmant que Yoon estime depuis toujours que l'établissement du gouvernement provisoire et la fondation de la nation s'inscrivent dans la même continuité.Par ailleurs, l'exercice de protection du territoire en mer de l'Est, alias l'entraînement de défense de Dokdo, mené en secret le 21 août, a également été pointé du doigt par l'opposition. Le député du Minjoo, Yun Kun-young, a regretté que le gouvernement de Yoon Suk Yeol ne se soit pas montré plus ferme ces derniers temps sur les questions liées à ces îlots qui font l'objet d'une revendication de souveraineté illégitime de la part de Tokyo.