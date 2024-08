Deepfakes pornographiques : Séoul fondera des corps consultatifs avec les opérateurs de plateformes sociales

Photo : YONHAP News

Les deepfakes pornographiques se répandent, en ce moment, en Corée du Sud. Ces images, créées avec des photos de femmes et de mineures avec l’intelligence artificielle (IA), circulent notamment sur Telegram.Pour y répondre, la Korea Communications Standards Commission (KCSC) a tenu, ce matin, une réunion d’urgence. Lors de ce rassemblement, elle a décidé de fonder des corps consultatifs non seulement avec les principaux portails web nationaux, mais aussi avec les plateformes internationales comme Telegram, Facebook et X. Elle prévoit de leur demander la suppression ou le blocage rapide de vidéos, ainsi que le renforcement de leur régulation autonome. Elle compte également créer des canaux directs avec les plateformes dont les serveurs se trouvent à l’étranger.Face aux critiques concernant les peines légères pour la production, la possession et la diffusion de contenus de crimes sexuels, l’institution proposera aux autorités concernées de compléter les dispositions précédemment citées. En parallèle, elle renforcera la surveillance pour effacer les vidéos dans les 24 heures. Elle prévoit de signaler immédiatement les diffuseurs de contenus manipulés à la police.