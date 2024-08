Naissances : première hausse annuelle au 2e trimestre en 8 ans

Photo : YONHAP News

Le nombre de naissances a augmenté de 1,2 % au deuxième trimestre, sur un an, pour s’élever à 56 838. A en croire aux données publiées aujourd’hui par l'Institut national des statistiques (Kostat), le pays du Matin clair a affiché pour la première fois une hausse annuelle du nombre de nouveau-nés depuis le quatrième trimestre de 2015.Ce rebond a été notamment marqué en avril et en mai. Pourtant, le nombre de nourrissons n'a été que de 18 242 en juin, soit une diminution de 1,8 % par rapport au même mois de l’an dernier. Il s’agissait du niveau le plus faible pour le mois de juin. Le taux de fécondité s'est établi à 0,71 au deuxième trimestre, inchangé par rapport à l’année précédente.Selon le Kostat, la hausse du nombre de mariages entre août 2022 et le début de 2023 aurait relevé le nombre de bébés nés entre avril et juin. Au deuxième trimestre, un total de 55 910 mariages a été célébré. C’est un bond de 17,1 % en rythme annuel et le taux de croissance le plus élevé depuis le début des statistiques.Le nombre de décès, lui, s’est élevé à 84 147, soit une hausse de 1,1 % sur la même période. Le solde naturel, c'est-à-dire la différence entre le nombre de naissances et de morts, est dans le négatif de 27 309. En ce qui concerne les divorces, 22 831 couples se sont séparés, 2,7 % de moins qu’au deuxième trimestre de 2023.