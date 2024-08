La Corée du Sud renforce son système anti-missile pour répondre aux lance-missiles nord-coréens

Photo : YONHAP News

Le Service national du renseignement (NIS) a déclaré aujourd’hui qu’il renforçait le Korea Air and Missile Defense (KAMD) pour répondre à 250 nouveaux tracteur-érecteur-lanceurs (TEL) nord-coréens.La KCNA avait rapporté, le 5 août, que le régime de Kim Jong-un avait tenu une cérémonie pour transférer ces lance-missiles tactiques à ses troupes stationnées à la frontière intercoréenne. Le NIS avait toutefois exprimé des doutes sur sa capacité à s’approvisionner en missiles, en estimant que celles-ci pourraient atteindre la province de Chungcheong.Lors d’une réunion de la commission parlementaire du renseignement, tenue ce matin, l’institution sud-coréenne a analysé que les récentes inondations au nord du 38e parallèle constituaient une catastrophe humaine et non naturelle, et, ce à cause du manque de mesures de prévention. Elle a fait savoir que rien n’indiquait que Pyongyang avait reçu d’aide de Moscou. Elle a néanmoins prévu que du matériel humanitaire russe arriverait bientôt sur le sol nord-coréen. Selon elle, les organisations internationales et la Chine ne fourniront pas d’aide à la Corée du Nord.