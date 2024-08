Grève du syndicat des travailleurs de santé et de la médecine en vue

Photo : YONHAP News

Le syndicat de la santé et des soins médicaux, qui a annoncé une grève générale pour demain, est en train de mener des négociations de dernière minute. Parmi les 61 hôpitaux qui avaient annoncé participer, sept, dont le Centre médical national, et onze établissements de santé ont réussi à conclure un accord.Les négociations se poursuivent dans les autres hôpitaux, mais si les pourparlers échouent, le syndicat entamera une grève à partir de 7 heures demain.Leurs principales revendications sont la normalisation rapide des soins et une augmentation des salaires. Le syndicat affirme qu'il est de plus en plus difficile de supporter la charge de travail due à la pénurie de soins qui dure depuis plus de six mois.En cas de grève, les services essentiels tels que les urgences et les soins intensifs seront maintenus, mais des perturbations sont inévitables pour les hospitalisations et les consultations externes.Le gouvernement a de nouveau exhorté le syndicat à suspendre la grève.Il a également déclaré qu'il renforcerait la surveillance pour compenser immédiatement tout signe de dysfonctionnement. Des mesures médicales ont été prises pour la période des vacances de Chuseok, lorsque le nombre de patients augmente.Le gouvernement a désigné les deux semaines entourant les dates de ces congés nationaux comme une période d'urgence, et a décidé de maintenir plus de 4 000 hôpitaux et cliniques de garde.Il est également envisagé d'augmenter les frais de consultation des spécialistes des urgences, passant de 150 % à un niveau encore supérieur. Le plan prévoit également d'étendre le nombre d'urgences appliquant ces frais de consultation augmentés, afin de répartir les patients souffrant de pathologies légères.