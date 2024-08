Parlement : adoption de la loi sur les soins infirmiers en séance plénière

Photo : YONHAP News

Les actes médicaux réalisés par les infirmiers assistants médicaux (infirmiers PA), un sujet de longue date dans le domaine médical, seront légalisés dès juin prochain.Cet après-midi, l'Assemblée nationale a tenu une séance plénière et a adopté un projet de loi sur les soins infirmiers incluant ces dispositions. Sur les 290 membres présents, 283 ont voté pour, 2 contre, et 6 se sont abstenus.La proposition de loi vise à définir clairement le statut des infirmiers PA (physicien assistant), qui assistent les médecins lors des interventions chirurgicales et prennent en charge certains soins, et à établir une base juridique pour leurs actes médicaux.Les partis au pouvoir et d'opposition espèrent que cette légalisation permettra de remplacer les médecins pour certaines tâches et contribuera à réduire les craintes liées aux pénuries médicales causées par les conflits prolongés entre ceux-ci et le gouvernement.La création d'une loi sur les soins infirmiers séparée de la loi médicale existante était un objectif de longue date pour la profession infirmière.Cette proposition, qui a été préparée par consensus entre les partis, protège juridiquement les actes médicaux des infirmiers PA, mais leur champ d'activité sera défini par décret en tenant compte de la position de l'opposition.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le parti présidentiel, propose de spécifier le champ d’activités comprenant les examens, le diagnostic, le traitement choisi, l’administration des médicaments ainsi que le suivi médical. L'objectif est de trouver un compromis pour minimiser les oppositions sur le terrain.Un autre point de discorde, le critère de formation des aides-soignants, a été retiré du projet de loi, et des discussions supplémentaires auront lieu.La proposition de loi entrera en vigueur neuf mois après sa promulgation. Elle devrait être appliquée dès juin prochain, après avoir été soumise au Conseil des ministres le mois prochain. Une période de grâce de trois ans est prévue pour la mise en place des programmes de formation.