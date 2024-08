Parlement : adoption de la loi dite « Goo Ha-ra » en séance plénière

Photo : YONHAP News

A l'Assemblée nationale, le parti au pouvoir et l'opposition tiennent aujourd'hui une séance plénière pour soumettre au vote plusieurs projets de loi liés à la vie quotidienne du peuple. C'est dans ce cadre qu'ils ont voté la loi dite « Goo Ha-ra ».Du nom d’une star de K-Pop, aujourd'hui décédée, cette dernière vise à introduire un système de « déchéance des droits de succession ». Concrètement, cela permettra d'empêcher les parents n’ayant pas accomplis leurs devoirs envers leurs enfants d’hériter du patrimoine de ces derniers.D'autres projets sont encore en attente d'un vote des forces politiques de l'Hémicycle. Cela concerne la loi relative aux fraudes au « jeonse », qui a pour but de soutenir les victimes des escroqueries liées à ce système de location sud-coréen, basé sur un gros dépôt de garantie à l’arrivée dans le logement et un loyer très faible. Doivent aussi être votés des amendements à la loi sur la promotion de la coopération entre de grandes entreprises et les PME, à la loi sur l'industrie du gaz urbain ou encore à la loi sur la protection des victimes d'actes criminels.