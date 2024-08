Photo : YONHAP News

En ce dernier jeudi du mois d'août, il fait beau au pays du Matin clair, même si quelques gouttes sont à déplorer dans les régions de Busan et de Ulsan.Concernant les températures, sur le chemin du travail, il fait 23°C à Séoul et dans les régions intérieures ainsi qu'à Gangneung et 26°C sur la côte sud.Dans l'après-midi, 34°C sont prévus dans la capitale, tout comme dans le Jeolla. Le mercure grimpera à 32°C à Busan, 31°C à Daegu et 28°C à Gangneung.