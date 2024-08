Photo : YONHAP News

Un ouf de soulagement. La grève générale des travailleurs de la santé et de la médecine, majoritairement des infirmiers, a été évitée. Elle devait commencer ce jeudi à 7h. Mais un accord est intervenu in extremis entre leur syndicat (KHMU) et la direction.Les négociations ont abouti dans 59 des 62 hôpitaux affiliés de tout le pays. Dans l’un de ces trois établissements, où les discussions ont échoué, les deux parties ont décidé de prolonger leur concertation jusqu’au mois prochain. Dans les deux autres, le dialogue a été rompu.Le syndicat avait réclamé notamment une meilleure rémunération et le déblocage rapide de l’impasse, qui se poursuit depuis six mois entre le gouvernement et les médecins.