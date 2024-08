Afghanistan : Cho Tae-yul se dit préoccupé par la nouvelle loi des talibans

Photo : YONHAP News

Les talibans, au pouvoir en Afghanistan depuis août 2021, ont promulgué, la semaine dernière, une nouvelle loi sur la morale. Une législation de 35 articles visant à renforcer les restrictions déjà intolérables, imposées il y a trois ans.Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a exprimé sa préoccupation et sa déception concernant ces nouvelles règles. Cho Tae-yul en a fait part hier sur le réseau social X (ex-Twitter).Il a précisé que ces interdictions sont « frontalement contraires aux efforts du monde entier vers un engagement significatif pour cette République islamique d’Afghanistan ».Les femmes sont les principales cibles de ces nouvelles mesures. Elles sont désormais contraintes d’être entièrement voilées en public. Elles ne sont plus autorisées non plus de laisser entendre leur voix en public.Pour le chef de la diplomatie sud-coréenne, les droits des femmes et la dignité humaine sont un élément essentiel au développement d’une nation. Cho a d’emblée appelé les talibans à prendre au sérieux l'inquiétude de la communauté internationale et à respecter les libertés fondamentales.Sachez que la loi édicte également des interdits aux hommes déjà connus : l’homosexualité, des combats d’animaux ou encore de la musique dans les lieux publics.