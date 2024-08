« Global Korea Forum » : absence de l'ambassadeur britannique à Séoul en raison d'un manque de parité

Photo : YONHAP News

L’ambassadeur du Royaume-Uni en Corée du Sud a décidé de ne pas participer à un colloque international, qui va être organisé par le ministère de la Réunification. La raison de son absence n’est pas précisée. Son ambassade a simplement affirmé « soutenir la valeur de l’égalité entre les sexes ». Et d’ajouter croire que l’événement pourra connaître un plus grand succès lorsque les participants pourront partager des opinions diverses et variées.Sachez que le ministère va tenir, le 3 septembre à Séoul, cette réunion annuelle dite « Gobal Korea Forum » ou « GKF », qu’il organise depuis 2010. Or, il n’y a qu’une seule femme parmi ses 21 orateurs attendus. Au moment où le représentant britannique, Colin Crooks, avait décidé de décliner l’invitation, la présence de la seule intervenante n’avait pas encore été déterminée.L’organisateur du rassemblement a déclaré respecter la position du diplomate. Selon lui, plusieurs expertes, qu’il avait contactées, ont annoncé qu’il leur serait impossible de prendre la parole à ce forum.Le ministère s’est aussi engagé à appliquer la parité femmes-hommes dans la composition des intervenants lors d’un colloque similaire qu’il compte organiser en novembre dans un pays étranger.