Yoon Suk Yeol briefe la nation sur l'avancée de ses chantiers prioritaires

Photo : YONHAP News

Le président de la République a fait aujourd’hui son deuxième « briefing sur les actions de l’Etat » depuis sa prise de fonction, en mai 2022.Retraites, système de santé, éducation, travail, lutte contre la baisse de la natalité... Yoon Suk Yeol a présenté l’état d'avancement de ses chantiers prioritaires. Sans oublier le bilan des travaux réalisés dans les autres domaines allant de l’économie à la politique étrangère.Concernant les retraites, le chef de l’Etat entendait refondre fondamentalement le système actuel, de manière à le rendre durable, mais aussi à rassurer les jeunes qui n’y croient pas et les seniors qui redoutent des difficultés financières. Il a ensuite annoncé que son administration allait bientôt dévoiler un plan détaillé en ce sens.En matière de réforme de santé, à commencer par l’augmentation du nombre des étudiants dans les écoles de médecine, le dirigeant a tenu à expliquer que ce changement visait à assurer à tous ses concitoyens le droit de vivre, en forme, sans distinction de régions où ils demeurent. Et d’ajouter qu’il s’agit aussi de restructurer les plus grands hôpitaux du pays pour qu’ils puissent prendre en charge principalement les patients atteints de maladies graves et rares.Sur la crise des naissances qui se poursuit, le président Yoon a promis de faire rêver les jeunes pour se marier et pour avoir des enfants, en leur facilitant l’accès au logement et en les aidant à élever leurs enfants.Le locataire du Bureau de Yongsan a ensuite vanté son bilan économique et social. A ce propos, il a en particulier mentionné le récent choix de l’entreprise KHNP par Prague pour ses nouveaux réacteurs nucléaires, la hausse des exportations au premier semestre, ainsi que la disparition des grèves illicites de grande ampleur.Le président voulait aussi souligner que son gouvernement avait réussi à hisser l’alliance avec Washington à celle stratégique et globale, et à réchauffer les relations avec Tokyo. Dans le même temps, il a rappelé que Séoul maintenait une communication dynamique avec la Chine, et avait aussi décroché d’importants contrats dans les « Big 3 » du Moyen-Orient, à savoir l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et le Qatar.Yoon a par ailleurs martelé que son pays avait renforcé, de manière spectaculaire, ses capacités à contenir les menaces nucléaires et balistiques de Pyongyang.A l’issue de ce briefing, il a répondu aux questions de journalistes sur les affaires courantes. Il s’agissait entre autres de ses relations avec son parti, le PPP, de la nomination d’un procureur indépendant, chargé de rouvrir l’enquête sur la mort d’un soldat du Corps des marines, et des accusations, selon lesquelles son épouse aurait accepté un sac à main de luxe en cadeau.