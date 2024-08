Uniformisation de la transcription des noms étrangers dans les documents administratifs

Photo : YONHAP News

Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité sud-coréen a décidé d'uniformiser la transcription des noms étrangers dans les documents administratifs, adoptant l'ordre « nom-prénom » pour ceux en alphabet latin, écrits en majuscules avec un espace entre les deux. Pour les noms en coréen, l'ordre reste également « nom-prénom », mais sans espace. Cette initiative vise à résoudre les difficultés de vérification d'identité des étrangers et à améliorer l'efficacité administrative, face à l'augmentation du nombre de résidents venant d’autres pays.Les noms déjà enregistrés dans des documents liés à l'immigration seront utilisés, sinon ceux figurant dans la zone de lecture automatique du passeport. Cependant, si un nom en coréen est disponible dans des documents officiels, c’est celui-ci qui sera utilisé. Ou sinon, il sera transcrit à partir du nom en alphabet latin. L'usage du double nom, en alphabet latin et en coréen, sera donc la norme, sauf en cas d'impossibilité technique.Le ministère espère que cette standardisation facilitera l'identification des étrangers et réduira l’inefficacité administrative. Les citoyens peuvent consulter et donner leur avis sur cette norme via le site dédié à la participation publique aux législations.