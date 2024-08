La BOK autorise l'utilisation des motifs imprimés sur la monnaie à des fins lucratives

Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) a annoncé, aujourd’hui, qu'elle avait révisé les « critères d'utilisation des motifs des billets de banque et des pièces » et que ces révisions entreront en vigueur à partir du 1er septembre. À partir de cette date, l'utilisation de ces motifs à des fins lucratives sera autorisée, tant que cela ne porte pas atteinte à la dignité et à la fiabilité de la monnaie.La vente de produits comme le « pain à dix wons », inspiré de la pièce de dix wons, sera plus largement permise. En effet, auparavant, l’institution avait demandé la modification du design de ce « pain à dix wons », estimant qu’il utilisait illégalement ces dessins.A présent, seulement ce pain à dix wons, mais aussi des vêtements comme des t-shirts ou des accessoires utilisant des motifs de monnaie, ainsi que des reproductions conformes aux exigences de format des billets et pièces, pourront être fabriqués.Cependant, cette utilisation sera restreinte si elle encourage la contrefaçon ou si elle peut être confondu avec de la véritable monnaie. De même, toute utilisation inappropriée qui exprime de l'obscénité, de la violence, des jeux de hasard ou de la haine, ou qui dépasse les limites de ce qui est socialement acceptable, sera également régulée.En outre, il est interdit de séparer ou de modifier les portraits des motifs de la monnaie par respect pour les droits des artistes.La BOK a déclaré que cette révision vise à « soutenir les activités économiques créatives des citoyens et à stimuler l'économie populaire ». Elle a également précisé qu'elle surveillera de près l'utilisation des motifs de la monnaie nationale pour s'assurer qu'ils sont utilisés de manière appropriée et qu'elle gérera strictement toute utilisation inappropriée.