Coup d’envoi des Jeux paralympiques

C’est parti pour douze jours de compétition. Les Jeux Paralympiques de Paris 2024 ont débuté aujourd'hui, heure coréenne, avec une cérémonie d’ouverture qui s’est déroulée à Paris, sur la célèbre avenue des Champs-Élysées, reliant l'Arc de Triomphe et la Place de la Concorde.La délégation sud-coréenne est entrée en 36ème position, menée par le porte-drapeau Choi Yong-beom, qui portait un chapeau rouge traditionnel.La délégation sud-coréenne, composée de 177 membres dont 83 athlètes participant à 17 disciplines, a pour objectif de remporter plus de cinq médailles d'or. Son slogan : « des héros prêts, au-delà des limites, vers la victoire ». Elle espère ainsi se classer dans le top 20 au tableau des médailles.L’équipe de tennis de table, avec le plus grand nombre de participants sud-coréens, dix-sept au total, espère surpasser les treize médailles obtenues lors des Jeux de Tokyo (une en or, six en argent et six en bronze).En tir, avec l'athlète phare Jin-ho Park, le pays du Matin clair vise également la médaille d'or, tandis que les sportifs de boccia, qui ont remporté au moins une médaille d'or à chaque édition depuis ses débuts aux Jeux de Séoul en 1988, tentera de décrocher une dixième médaille d'or consécutive aux Jeux Paralympiques.Réunissant environ 4 000 athlètes de 182 pays membres du Comité international paralympique (CIP) parmi les 183 nations membres, cet événement mondial se déroulera jusqu'au 8 septembre, avec 549 médailles d'or à gagner dans 22 disciplines.