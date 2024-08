Séoul envisage de multiplier son soutien financier aux émissions radio pour les nord-Coréens

Photo : YONHAP News

Yoon Suk Yeol a annoncé sept programmes détaillés visant la réunification de la péninsule dans le cadre de sa doctrine du 15 août, le jour anniversaire de la libération de la Corée du joug japonais.L’un de ces programmes consiste à mieux informer les nord-Coréens de ce qui se passe en dehors de leur pays. Afin de le concrétiser, le ministère de la Réunification a annoncé vouloir accorder un plus grand soutien aux ONG qui diffusent des émissions radio en direction du nord du 38e parallèle.Le gouvernement étudie donc la possibilité d’augmenter fortement, en 2025, les subventions accordées à ces organisations.Le ministère s’est emparé de l’occasion pour rappeler que le plan d’action dévoilé le 15 août dernier préconise une réunification pacifique à l’initiative du Sud et non pas par le changement du statu quo par la force.