Revenu moyen des ménages : hausse de 3,5 % entre avril et juin

Photo : KBS News

Le revenu moyen des ménages a légèrement progressé au deuxième trimestre.A en croire l’Institut national des statistiques (Kostat), entre avril et juin derniers, chaque foyer a gagné en moyenne 4 961 000 wons par mois. C’est une hausse de 3,5 % par rapport à la même période de l’an dernier.Idem pour le revenu réel, calculé en tenant compte de l’inflation. Il a augmenté de 0,8 %, tandis qu’il s’était contracté au premier trimestre.C’est le revenu du travail qui a tiré à la hausse l’ensemble, avec un bond de 3,9 %. En revanche, celui d’entreprise ou de profession libérale n’a grimpé que de 1,4 %. Des chiffres de loin inférieurs au taux d’inflation. En cause, la baisse des gains des autoentrepreneurs, et ce dans le sillage du ralentissement de la demande intérieure.Quant aux dépenses de consommation de chaque ménage, elles ont totalisé 2 813 000 wons, également au second trimestre. C’est un accroissement de 4,6 % sur un an. Ce taux reste supérieur à celui du revenu pour le huitième trimestre d’affilée.