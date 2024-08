Pyongyang annule soudainement l’enregistrement de 13 sous-marins auprès de l’OMI

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord semble être revenue sur l’enregistrement de treize de ses sous-marins auprès de l’Organisation maritime internationale (OMI). C’est ce qu’on peut constater dans les données du système mondial intégré des informations maritimes (GISIS) de cette agence spécialisée des Nations unies.De fait, on n’y voit plus, aujourd’hui, les noms de ces submersibles : deux de grande taille, le « Héro Kim Kun-ok » et le « Héro du 24 août », de classe Sinpo-C, ainsi que onze de petite taille de classe Sang-O II. Idem pour les numéros OMI d’identification des navires.Pourtant, hier, la Voix de l'Amérique (VOA) a rapporté que le pays communiste les avait bel et bien enregistrés auprès de l'institution, basée à Londres, et ce pour la première fois de son histoire. Et aujourd'hui, la radio américaine a expliqué que c'est à son Etat membre de décider d'enregistrer ou non ses navires.A ce propos, un expert du comité chargé autrefois de surveiller l'application des sanctions visant Pyongyang a estimé que celui-ci aurait pu retirer l'enregistrement après s'être rendu compte que c'était une erreur.Pour rappel, en mars, un veto russe a mis fin à cet organe du Conseil de sécurité de l'Onu.