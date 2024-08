Météo : un week-end sous le soleil

Photo : YONHAP News

En ce week-end marquant le début d’une nouvelle année scolaire, le temps sera agréable dans la majorité du pays. Si aujourd’hui, quelques nuages et peut-être quelques précipitations seront à déclarer dans la moitié sud, le soleil brillera partout samedi et dimanche.Concernant les températures, ce vendredi sur le chemin du travail, il fait 24°C à Séoul, tout comme à Suwon, Andong et Gwangju. Comptez 22°C, la minimale, à Chuncheon, 23°C à Gangneung et 27°C, la maximale, à Busan et dans les territoires insulaires de Jeju. Toutes ces températures seront d’ailleurs similaires samedi et dimanche.Aujourd’hui, dans la seconde partie de journée, il fera 34°C dans la capitale, à Gwangju ainsi qu’à Yeosu. 32°C sont prévus à Mokpo et Busan, 33°C à Jeju, Daegu et Andong et 29°C à Gangneung. Les températures seront similaires samedi et il fera légèrement plus chaud dimanche, avec 2 ou 3°C en plus.