Le Minjoo adopte une résolution critiquant le gouvernement pour ses politiques

Photo : YONHAP News

Le Minjoo a adopté, ce matin, une résolution en vue de la session ordinaire de l'Assemblée nationale de septembre.Dans ce texte, la première formation de l'opposition a mis en avant l’amélioration de la vie quotidienne de la population, la prévention du « coup d'Etat historique » du gouvernement de Yoon Suk Yeol et la sauvegarde de l'esprit constitutionnel. Elle a également critiqué l’exécutif pour son arrogance et son autoritarisme, affirmant que le pays était en danger. Avant d’ajouter qu’elle luttera contre sa corruption et son abus de pouvoir.Le patron du groupe parlementaire du Minjoo a dénoncé, hier, le briefing national et la conférence de presse du chef de l’Etat comme étant des discours auto-satisfaits et autoritaires. Il a également souligné l'incompétence du gouvernement face aux problèmes liés au quotidien des citoyens, à l’action collective des médecins, à la crise économique, ainsi qu’à la sécurité nationale.Park Chan-dae a également évoqué la condamnation du recteur de l’Académie de Séoul, Cho Hee-yeon, et le rejet de la proposition de destitution du procureur, Lee Jung-seop. Il les a qualifiés d’événements symboliques d'un environnement juridique injuste ou partial.