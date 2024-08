Pyongyang compte envoyer sa cheffe de la diplomatie à l'Assemblée générale de l'Onu

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord prévoit de dépêcher sa ministre des Affaires étrangères, Choe Son-hui, à l'Assemblée générale des Nations unies qui se tiendra à New York le mois prochain. C'est ce qu'a rapporté le Yomiuri Shimbun, en citant des sources diplomatiques.Selon le quotidien japonais, l’envoyée devrait assister au débat général avant de donner son discours le 28 ou le 30 septembre. Ce sera la première fois depuis 2018 qu’un chef de la diplomatie nord-coréen prend part à cet événement.Choe devrait en profiter pour critiquer les sanctions imposées à Pyongyang et les exercices militaires des USA menés autour de la péninsule coréenne. Elle doit également justifier le développement des missiles et les armes nucléaires de son pays.Le journal nippon a ajouté qu'elle pourrait aussi s’entretenir avec ses homologues russe et chinois en marge de son séjour. Petit rappel : Pyongyang et Moscou ont conclu un accord de partenariat stratégique global en juin dernier.En outre, il est également probable que les USA cherchent à organiser une réunion des ministres des Affaires étrangères avec la Corée du Nord afin de discuter notamment de la dénucléarisation, mais il reste incertain que celle-ci accepte cette proposition.Choe Son-hui a pris son poste de chef de la diplomatie nord-coréenne en juin 2022, une première pour une femme. C’est une experte des Etats-Unis qui a dirigé les négociations lors des sommets entre Donald Trump et Kim Jong-un entre 2018 et 2019.