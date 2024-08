Tendances des activités industrielles : baisse de la production dans l’ensemble et des ventes au détail en juillet

Photo : KBS

En juillet, l’indice de la production pour l’ensemble de l’industrie a diminué de 0,4 % par rapport au mois précédent. Il s’agit d’une baisse pour le troisième mois consécutif.C’est ce qu’a annoncé, ce matin, l’Institut national des statistiques (Kostat) dans son rapport des « Tendances des activités industrielles en juillet 2024 ». Par secteur, la production dans les services a augmenté de 0,7 %, tandis que celles des semi-conducteurs, des automobiles et de l’industrie minière ont reculé respectivement de 8, de 14 et de 3,6 %.De leur côté, les ventes des biens de consommation non durables, semi-durables et durables ont toutes chuté. En revanche, les investissements en équipements ont progressé, alors que la valeur des travaux de construction achevés a régressé.D’autre part, la fluctuation cyclique des indices composites, qui reflète la situation économique actuelle, a baissé de 0,6 point pour atteindre 98,4. La fluctuation cyclique des principaux indices, l'indicateur prévoyant la situation économique à venir, quant à elle, est restée stable à 100,6 comme le mois précédent.