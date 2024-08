Le ministère de la Réunification approuve les demandes de contact des ONG avec Pyongyang dans le cadre de l’aide aux sinistrés

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a approuvé les demandes de contact avec la Corée du Nord par des organisations non gouvernementales. Ces dernières souhaitent lui apporter une aide humanitaire en raison des dégâts causés par les inondations dans la région du fleuve Amnok.La porte-parole adjointe du ministère de la Réunification l’a annoncé, ce matin, lors d’un briefing régulier. Kim In-ae a fait savoir que la priorité était de permettre aux habitants du Nord sinistrés de retrouver rapidement leur quotidien. Elle a précisé que cette autorisation était limitée au soutien en réponse à cette catastrophe naturelle. Avant d’ajouter que, compte tenu de la situation actuelle des relations intercoréennes, seuls les cas essentiels pouvaient faire l'objet de contacts.Plus tôt, le 1er juillet, le gouvernement avait exprimé, par l'intermédiaire du président de la Croix-Rouge sud-coréenne, son intention de fournir des biens de première nécessité dans un esprit humanitaire et de solidarité envers les voisins nord-coréens sinistrés. Par la suite, plusieurs ONG ont demandé au gouvernement l’autorisation de contact préalable avec le Nord pour une aide humanitaire.Cependant, il est prévu que Pyongyang ne réponde pas aux propositions de contacts des ONG sud-coréennes. D’autant plus qu’il refuse les propositions d’aide de la part de Séoul, de Pékin ou des organisations internationales.