De visite en Chine, Jake Sullivan souligne l’engagement des USA dans la dénucléarisation de la péninsule

Photo : YONHAP News

Après trois jours de séjour en Chine, le conseiller de la Maison blanche à la sécurité nationale a déclaré que, dans toutes les réunions auxquelles il avait participé, il avait souligné l'engagement des Etats-Unis dans la dénucléarisation complète de la péninsule. Jake Sullivan a tenu ce propos, hier, lors d'un briefing à l'ambassade américaine à Pékin. Selon lui, il a aussi mis en avant l'importance de la paix et la stabilité du détroit de Taïwan.Récemment, une controverse a éclaté après que le désarmement nucléaire de la Corée du Nord a été supprimé du programme du Parti démocrate américain, adopté lors de la convention de ce dernier, qui a marqué le début de la campagne présidentielle de la vice-présidente actuelle Kamala Harris. Dans ce contexte, le plus haut responsable de la diplomatie et de la sécurité de l'administration Biden a réaffirmé que cet objectif restait inchangé.Sullivan a également indiqué qu’il avait reconfirmé les promesses de Washington sur l'alliance indopacifique, et qu'il avait fait savoir qu'aucun pays ne serait autorisé à intervenir dans les élections américaines.