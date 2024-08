Paralympiques : les pongistes sud-coréens s’assurent le bronze en double masculin

Photo : YONHAP News

Aux Jeux paralympiques de Paris 2024, l'équipe nationale sud-coréenne de tennis de table a bien commencé sa course aux médailles. Lors du premier jour, elle s’est assurée de remporter au moins une médaille dans la catégorie des doubles masculins. Cha Su-yong et Park Jin-chul d’une part, ainsi que Jang Young-jin et Park Sung-joo d’autre part, ont réussi à se qualifier pour les demi-finales, qu’ils joueront le 30 août. Si les deux équipes remportent leurs matchs, elles s'affronteront en finale pour décrocher l’or.En natation, le triple médaillé d'or des Jeux paralympiques de Rio 2016, Jo Gi-seong, n'a malheureusement pas réussi à monter sur le podium lors de la finale du 50 mètres brasse. Il a terminé à la quatrième place avec un temps de 50,73 secondes, manquant la troisième place de seulement 0,21 seconde. Il a d’ailleurs annoncé qu'il prendrait sa retraite de l'équipe nationale après cette compétition.En badminton, les compétitions ont commencé avec des affrontements entre athlètes sud-coréens. Jung Jae-gun et Yoo Su-young ont remporté leur match de double masculin contre Choi Jung-man et Kim Jung-jun. En simple féminin, Kwon Hyun-a a également gagné sa première rencontre.En boccia, le jeune athlète Seo Min-gyu a remporté son premier match dans les phases de poule, tandis que le vétéran Jeong Ho-won a débuté sa cinquième participation aux Jeux en battant largement son adversaire colombien.Enfin, en tir à l'arc, Kim Ok-geum, la plus âgée des athlètes sud-coréens, a obtenu la troisième place lors de la ronde de classement dans la catégorie compound féminin.