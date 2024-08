Histoire : les nouveaux manuels scolaires sont rendus publics

Photo : YONHAP News

La liste des nouveaux manuels scolaires d'Histoire pour les élèves sud-coréens vient d'être publiée. Le ministère de l'Education a annoncé, aujourd'hui, dans son bulletin officiel, les livres certifiés selon le nouveau programme scolaire qui sera appliqué au CE2 et au CM1, ainsi qu'à la première année du collège et du lycée.Pour les collégiens, sept maisons d'édition ont reçu le feu vert de l'Institut coréen pour le curriculum et l'évaluation (KICE), y compris Jihaksa, Mirae N et Liber school. En ce qui concerne les lycées, l'approbation a été accordée à neuf éditeurs, tels que Dong-a publishing, Visang et Hainaim Education.Les nouveaux manuels seront distribués aux établissements scolaires à partir du 2 septembre pour les enseignants et seront utilisés en classe l’année prochaine.