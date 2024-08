APEC 2025 : le Premier ministre supervise les préparatifs

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre Han Duck-soo a passé en revue les préparatifs du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) qui se tiendra l'année prochaine à Gyeongju. Située au sud-est du pays du Matin clair, cette dernière a été élue ville hôte de l’événement en juin dernier.Ce matin lors d'une réunion dédiée, le chef du gouvernement a appelé à mettre en valeur les riches patrimoines culturels de Gyeongju et son image coréenne, tout en renforçant les infrastructures à la hauteur du statut de la nation. Il a déclaré que le temps étant limité jusqu’à son déroulement, les ministères et les administrations régionales concernés devraient travailler en étroite collaboration.Dans la foulée, l’exécutif a placé le comité de préparation sous la tutelle du Premier ministre contre le ministère des Affaires étrangères auparavant. Han s'est ainsi occupé du poste de président. Le mois prochain, le comité prévoit d'examiner et d'approuver le plan de base qui définira les grandes lignes de l'organisation du sommet.