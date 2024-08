Réforme médicale : le gouvernement veut renforcer la formation des médecins

Photo : YONHAP News

Le comité spécial de la réforme médicale vient d'adopter son premier plan de mise en œuvre de celle-ci. L'accent a notamment été mis sur l'amélioration de la formation des internes et des résidents. Pour l’entraînement du personnel médical et la gestion de l'offre de la main d'œuvre, le gouvernement va allouer un budget de 392,2 milliards de wons, soit 265 millions d'euros.Bien que les internes et les résidents soient des médecins en formation, ils sont souvent épuisés par le travail excessif. Pour résoudre ce problème, il sera préconisé de les laisser s’entraîner, sans pour autant les charger des tâches hospitalières pendant les heures de formation concentrées. Les médecins responsables de leur formation toucheront en primes jusqu’à 80 millions de wons ou 54 000 euros par an.Qui plus est, des centres de formation clinique seront mis en place pour combler le manque d'opportunités de pratique sur le terrain. D'ici 2028, ils ouvriront dans les dix CHU nationaux, à commencer par l'université nationale de Gangwon et à l'université nationale de Gyeongsang, l’année prochaine.Des mesures ont également été prises afin de renforcer les compétences autonomes des internes, qui viennent d'obtenir leur licence médicale. L'exécutif prévoit d'élargir leurs opportunités de participer à des actes médicaux de faible complexité sous la supervision de médecins encadrants.