Météo : un début septembre maussade

Photo : YONHAP News

En ce premier lundi du mois de septembre, la grisaille est de mise au pays du Matin clair, à l’exception de la ville de Busan et des territoires insulaires de Jeju qui se réveillent sous le soleil. Cependant, cette tendance ne va pas durer et les précipitations se généraliseront dans l’après-midi.Concernant les températures, sur le chemin du travail, il fait 24°C à Séoul et à Daegu. La minimale est pour Chuncheon et Andong avec 21°C et le mercure grimpe jusqu’à 23°C à Gangneung, sur la côte est. La maximale est pour Busan et Jeju avec 25°C.Dans la seconde partie de journée, il fera 27°C dans la capitale, ainsi qu’à Suwon et Chuncheon. 28°C seront enregistrés à Gangneung et c’est dans la moitié sud que le mercure montera au-dessus de la barre de 30°C. En effet, 31°C sont prévu à Busan et Jeju, 32°C à Daegu et 30°C à Gwangju.