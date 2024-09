Le PPP et le Minjoo s'engagent à créer un corps consultatif commun

Photo : YONHAP News

Les présidents du Parti du pouvoir du peuple (PPP) et du Minjoo se sont mis d'accord, hier, pour former un corps consultatif conjoint. Objectif : discuter ensemble des sujets d'intérêt commun des à deux partis et relatifs à la vie quotidienne de leurs concitoyens.Han Dong-hoon et Lee Jae-myung ont également convenu d'élaborer des mesures parlementaires afin de répondre à la crise médicale, provoquée par la désertion massive des médecins internes et des résidents.Ceci dit, le chef du parti au pouvoir et son homologue de la première force d’opposition n'ont pas encore trouvé de terrain d'entente sur quelques dossiers. Notamment, celui de la nomination d’un procureur spécial pour enquête sur la mort d'un soldat du Corps des marine, celui sur la loi spéciale de soutien de 250 000 wons à tous les citoyens et celui sur la suppression ou non des impôts sur les revenus issus des investissements financiers.A l'issue de cette rencontre, une première en onze ans, les porte-paroles en chef des deux camps ont rendu public un communiqué commun contenant huit éléments, dont la création de ce fameux corps consultatif.Le PPP se propose d'accélérer, au sein de cet organe, l’élaboration de la législation d’élargissement des congés parentaux ainsi que celle sur les subventions aux industries de semi-conducteurs et d''intelligence artificielle (IA). De son côté, le Minjoo souhaite baisser les charges liées aux télécommunications et augmenter le soutien financier pour les services d'aides-soignants engagés aux les EHPAD.Lors de cette réunion, qui a duré plus de deux heures, Han et Lee ont également décidé d'établir ensemble une réponse à la crise médicale, tout en appelant le gouvernement à assurer les services d’urgence durant la période de Chuseok, la grande fête nationale de récoltes.Ce n'est pas tout. Les deux camps se proposeront main dans la main de mettre en œuvre des mesures de prévention et de sanction pour lutter contre les crimes impliquant les deepfakes pornographiques.