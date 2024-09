Exportations en août : hausse de 11,4 % en glissement annuel

Photo : YONHAP News

Les exportations sud-coréennes ont atteint, le mois dernier, 57,9 milliards de dollars, soit 11,4 % de plus par rapport à il y a un an. Il s'agit d'une hausse en glissement annuel pour le onzième mois consécutif.D'après les chiffres révélés, hier, par le ministère de l'Industrie, du Commerce extérieur et de l'Energie, sur les quinze industries exportatrices phares du pays, sept, dont les semi-conducteurs, l'informatique et les produits pétroliers, ont vu leur vente à l'étranger augmenter. Mais les expéditions ont reculé dans les huit secteurs restants tels que celui des voitures.Plus précisément, les exportations des semi-conducteurs ont enregistré, le mois dernier, 11,9 milliards de dollars, soit une hausse de 38,8 %, comparé au mois d'août 2023. Une évolution qui continue pour le dixième mois d'affilée. Le ministère a attribué cette performance à la hausse de la demande en dispositif de mémoire à l'état solide (SDD), destinées aux smartphones et serveurs d'IA.Quant à l'industrie automobile, ses exportations se sont établies à 5,1 milliards de dollars, pour enregistrer une baisse de 4,3 % en glissement annuel. Selon le ministère, le taux d'activité de ce secteur a baissé en raison des travaux d'amélioration de certaines lignes de production et des grèves partielles des syndicats automobiles.Par destination, les expéditions vers huit des neuf principaux marchés ont progressé. La Chine a importé 11,4 milliards de dollars de produits « made in Korea », soit 7,9 % de plus par rapport à août 2023. 10 milliards de dollars de produits sud-coréens ont été exportés vers les Etats-Unis, un record pour un mois d'août.La Chine a gardé le titre de première destination pour le deuxième mois de suite, avec 86,2 milliards dollars d'expéditions cumulées durant les huit premiers mois de cette année. C'est, selon le ministère, grâce à la reprise de l'industrie de l’information et de la télécommunication qui accélérerait les besoins en puces numériques.Les expéditions vers l'Union européenne ont atteint 6,4 milliards de dollars, soit une hausse de 16,1 %. Il s'agit de la première augmentation en sept mois.La Corée du Sud a importé, en tout, le mois dernier, 54,07 milliards de dollars. Cela représente une hausse de 6 %. La balance commerciale s'est ainsi avérée excédentaire de 3,83 milliards de dollars, pour le quinzième mois d’affilée.