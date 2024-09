Paralympiques : l’argent en boccia pour Jung So-young

Photo : YONHAP News

A Paris, grand moment pour Jung So-young. La joueuse de boccia sud-coréenne a de nouveau pris place sur le podium paralympique après une absence de douze ans. Aujourd'hui, heure coréenne, à l'Arène Sud 1, elle a remporté la médaille d'argent après sa défaite contre la Portugaise Cristina Gonçalves en finale individuelle BC2. Score total : 4-1.Bien que déçue par cette défaite au pied de la plus haute marche du podium, Jung So-young s’est dite satisfaite de son résultat, affirmant qu’il s'agissait de sa meilleure performance personnelle jusqu'à présent. Atteinte de paralysie cérébrale, Jung So-young a commencé à jouer au boccia à l'âge de quinze ans sur recommandation de son professeur principal. Ce sport lui a permis de gagner en confiance et de se hisser jusqu’au niveau paralympique, où elle continue de briller.En plus de son succès individuel, Jung So-young se prépare maintenant à concourir pour la médaille d'or dans la compétition par équipe, avec l’espoir de remporter un autre titre.Ce n’est pas tout. Une autre athlète sud-coréenne, Kang Sun-hee, a décroché la médaille de bronze, cette fois dans la catégorie individuelle BC3, après avoir battu la Brésilienne Ivania Caraú 7-2.