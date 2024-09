Paralympiques : l’argent pour le duo masculin de badminton

Photo : YONHAP News

A Paris, les médailles continuent de s’accumuler pour la délégation du pays du Matin clair. Les Sud-Coréens Jeong Jae-gun et Yoo Soo-young ont remporté une médaille d'argent en double masculin de badminton, dans la catégorie WH1, 2.En finale, disputée à la salle Porte de la Chapelle, ils ont affronté les Chinois Mai Jianpeng et Qu Zimo, champions paralympiques en titre. Malgré une défaite en deux sets (2-0), Jeong et Yoo ont montré un niveau de jeu remarquable, décrochant ainsi une très belle médaille d'argent.Et les deux athlètes n’en n’ont pas encore fini avec Paris. Yoo Soo-young se prépare à disputer un match pour le bronze en simple masculin contre son compatriote Kim Jeong-jun, tandis que Jeong Jae-gun affrontera l'Allemand Thomas Wandschneider dans sa propre catégorie, lui aussi, pour le bronze.