Les banques continuent de durcir l'accès aux prêts immobiliers

Photo : KBS News

Rien ne semble réellement efficace pour freiner la hausse des dettes des ménages en Corée du Sud. Les emprunts par les particuliers, notamment boostés par des prêts immobiliers, ne cessent d'augmenter malgré la rehausse des taux bancaires et le raccourcissement du délai de remboursement.Le solde des prêts immobiliers combinés de cinq principales banques du pays a atteint le 29 août dernier 567 073,5 milliards de wons, qui correspondent à 388,3 milliards d'euros. Il s'agit d'une hausse de 7 323,4 milliards de wons, soit environ 4,94 milliards d'euros, par rapport à juillet dernier. Quant au total de différents crédits ménagers, il a augmenté de quelques 5,6 milliards d'euros de juillet à août, soit le niveau le plus élevé depuis avril 2021. Par conséquent, les établissements financiers continuent de présenter des mesures destinées à démotiver les emprunteurs.Woori Bank, par exemple, a décidé de suspendre les prêts immobiliers et les crédits pour le « jeonse », à l'égard des propriétaires. Cette mesure sera appliquée à l'achat ou à la location d'une résidence, située à Séoul ou dans ses environs. Le « jeonse » est un contrat de location particulier au pays du Matin clair dans lequel le locataire verse une grosse somme d’argent en caution qui lui est intégralement restituée à l'issue du bail. En échange, il est quasiment exempté de loyer.La banque Woori va également raccourcir le délai de remboursement maximal à trente ans pour les prêts immobiliers, contre quarante ans actuellement, dans le but de réduire le montant des prêts. Le taux de couverture de la dette (DSR) étant ainsi réduit, un débiteur à revenu annuel de 50 millions de wons pourra ainsi emprunter au maximum 325 millions de wons à 4,5 %, non plus 370 millions, soit une baisse de 12 %.Shinhan Bank procèdera, elle aussi, au raccourcissement du délai de remboursement maximal à 30 ans, non plus à 50. En parallèle, le plafond des prêts immobiliers accordé pour la stabilité financière des ménages sera baissé à 100 millions de wons, soit un peu plus de 67 510, si ces derniers ne sont pas utilisés pour le paiement de la caution de jeonse.