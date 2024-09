Budget 2025 : l'exécutif priorise le soutien au secteur privé et aux groupes sociaux vulnérables

Photo : 연합뉴스TV 제공

Le gouvernement a décidé de renforcer ses mesures de soutien au secteur privé et aux groupes sociaux vulnérables afin de relancer la demande intérieure. C'est l'idée principale du communiqué de presse sur le projet de budget 2025, rendu public, hier, par le ministère sud-coréen des Finances de la Coordination politique.Selon le ministère, la priorité budgétaire sera attribuée à la création d'emplois dans les entreprises, à la hausse des chiffres d'affaires des petits commerçants et au soutien aux classes aux revenus très modérés.Concernant le statu quo, bien critiqué, des dépenses prévues aux infrastructures et à la recherche et développement, le ministère a répondu que le budget alloué aux constructions dans les provinces serait pourtant élargi et que celui de R&D serait de l’un des plus élevés.L'exécutif s’est également vu reprocher d’avoir réduit, par rapport à 2024, l'augmentation de l’enveloppe de la sécurité sociale. Elle est passée d’une hausse de 7,5 % en 2024 à 4,8 en 2025. Cependant, selon le communiqué, les dépenses pour ce secteur progresseront de 6,6 % l'an prochain, si l’on ne considère pas le secteur de l'immobilier, dont le système budgétaire va être amélioré.Le ministère a également indiqué que le budget 2025 n'avait pas compris les bons d'achat émis par les collectivités locales, car, selon lui, leur effet stimulateur de la consommation n’a pas été suffisamment prouvé.