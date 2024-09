KBS introduit un DJ radio basé sur l’IA, une première

Photo : KBS News

A partir d’aujourd’hui, l'émission de radio « Station X », animée par un DJ IA, sera diffusée tous les jours à 1h du matin sur KBS Cool FM. C’est ce qu’a annoncé la maison mère de KBS WORLD Radio récemment.Ce nouvel animateur radio s’appelle « Xénique ». C’est un extraterrestre créé grâce à la technologie d'IA générative. Le concept : Xénique, un jeune extraterrestre passionné de K-pop, est venu sur Terre pour animer une émission de radio. Mais il ne se contente pas de ça. Certes, il anime, mais il participe également à la sélection musicale, à la rédaction des scripts et à d'autres aspects de la production.Xénique est une combinaison de « Xénos », qui signifie « cadeau » en grec, et de « Génésis », qui signifie « création ». Ainsi, il symbolise la création d'un contenu original. Ce projet est le fruit d'une collaboration entre KBS et Naver Cloud, un leader du secteur informatique en Corée du Sud.Kim Hong-beom, producteur pour KBS Cool FM, a déclaré que « Station X » est un programme qui se distingue des précédents programmes IA car ces derniers imitaient simplement la voix humaine. Selon lui, cette nouvelle émission a pour objectif d’expérimenter la coexistence entre les humains et l'IA.Ce programme innovant sera diffusé tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, de 1h à 2h du matin sur KBS Cool FM (89,1 MHz dans la région de Séoul), ainsi que sur l'application KBS « KONG » et KBS Plus.