Première réunion entre les présidents du PPP et du Minjoo

Photo : YONHAP News

Les chefs du Parti du pouvoir du peuple (PPP) et du Minjoo ont tenu, hier, une réunion. Une première en onze ans. Si leur rencontre a débuté dans une ambiance amicale, leurs mots d’introduction ont tout de suite augmenté la tension.Han Dong-hoon, le président de la formation présidentielle, a d'abord évoqué les risques judiciaires qui pourraient être créés par les enquêtes sur son homologue de la première force d’opposition. Lee Jae-myung a riposté de son côté, en lui demandant d’adopter une loi pour une enquête spéciale du Parquet sur l'affaire de la mort d’un soldat des Marines.Le PPP a indiqué, d’ailleurs, que les tentatives de destitution de procureurs par le parti de centre-gauche étaient largement considérées comme une étape préparatoire pour protester contre les résultats des décisions prises par des tribunaux à l’encontre de son chef.Au cours des discussions qui se sont déroulées à huis clos, Han et Lee sont néanmoins tombés d’accord sur huit points, dont l’élaboration d’un corps consultatif conjoint pour discuter des sujets d'intérêt commun relatifs à la vie quotidienne de leurs concitoyens. Quant à la taxe sur les revenus des investissements financiers, ils ont convenu d’étudier de manière globale les mesures pour dynamiser le marché boursier. En ce qui concerne l’effondrement de la natalité, les deux présidents ont décidé d’accélérer la législation sur la prolongation de la durée du congé parental.Les deux partis se sont également accordés pour discuter de la récente crise de pénurie médicale au sein de l’Assemblée nationale. D’autres questions, comme les mesures de soutien à l’installation de réseaux électriques en faveur de l’industrie d’intelligence artificielle (IA), l’allégement des dettes des foyers et des petits commerçants et industriels, ainsi que la lutte contre les violences sexuelles liées au deepfakes, ont été abordés durant la réunion.