Paralympiques : la Corée du Sud se classe 18e du classement provisoire

Photo : YONHAP News

A Paris, la délégation paralympique sud-coréenne continue de gagner des récompenses. Au tableau général, elle arrive à la dix-huitième place, à égalité avec le Japon. Elle comptabilise deux médailles d’or, cinq d’argent et six de bronze.Ce week-end, le tireur Jo Jeong-du a offert sa première médaille d’or au pays en remportant le titre masculin au pistolet à air comprimé à 10 mètres. C’était vendredi soir, heure coréenne. Il fut rapidement suivi de Park Jin-ho, samedi, sacré dans l'épreuve masculine de carabine à air comprimé à 10 mètres debout SH1.Puis aujourd'hui, heure coréenne, à l'Arène Sud 1, Jung So-young, joueuse de boccia, a remporté la médaille d'argent après s'être inclinée face à la Portugaise Cristina Gonçalves en finale individuelle BC2. Score total : 4-1. Bien que déçue par cette défaite au pied de la plus haute marche du podium, Jung So-young s’est dite satisfaite de son résultat, affirmant qu’il s'agissait de sa meilleure performance personnelle jusqu'à présent.Toujours en boccia, une autre athlète sud-coréenne, Kang Sun-hee, a décroché la médaille de bronze, cette fois dans la catégorie individuelle BC3, après avoir battu la Brésilienne Ivania Caraú 7-2.Et pour terminer le palmarès du week-end : les badistes Jeong Jae-gun et Yoo Soo-young ont remporté une médaille d'argent en double masculin, dans la catégorie WH1, 2. En finale, disputée à la salle Porte de la Chapelle, ils ont affronté les Chinois Mai Jianpeng et Qu Zimo, champions paralympiques en titre. Malgré une défaite en deux sets (2-0), Jeong et Yoo ont montré un niveau de jeu remarquable, décrochant ainsi une très belle médaille d'argent.Et les deux athlètes n’en n’ont pas encore fini avec Paris. Yoo Soo-young se prépare à disputer un match pour le bronze en simple masculin contre son compatriote Kim Jeong-jun, tandis que Jeong Jae-gun affrontera l'Allemand Thomas Wandschneider dans sa propre catégorie, lui aussi, pour le bronze.Le président Yoon Suk-yeol a d'ailleurs adressé son soutien à l'équipe paralympique. Dans un message publié sur les réseaux sociaux le 31 août, il a félicité les 83 athlètes et entraîneurs pour leurs efforts, saluant notamment les premières médailles remportées la semaine dernière, non seulement par les tireurs mais aussi par les joueurs de tennis de table, en promettant de continuer à tous les soutenir jusqu'à la fin des Jeux.