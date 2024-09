La cérémonie d’ouverture du Parlement se tient sans le chef de l’Etat

Photo : KBS News

La cérémonie d’ouverture de la 22e Assemblée nationale s’est enfin tenue cet après-midi. Le Parlement a ainsi entamé, 96 jours après le début de son mandat, sa première session ordinaire.Le président de la République n’a pas assisté à l’événement comme prévu. C’est la première fois que le chef de l’Etat est absent à une telle cérémonie depuis 1987, l’année marquée par la démocratisation du régime du pays. Le Bureau présidentiel de Yongsan a déclaré qu’il conviendrait d’inviter le président après la normalisation du Parlement. Avant de mettre en question la situation actuelle où les députés multiplient des enquêtes spéciales du Parquet et des tentatives de destitution. Le Minjoo a critiqué l’absence de Yoon Suk Yeol, en la qualifiant d’acte de mépris à l’égard de l’Assemblée nationale et des citoyens.Le président de l’Assemblée nationale a présenté, de son côté, ses excuses pour cette cérémonie d’ouverture tardive. Il a déclaré ressentir une lourde responsabilité en tant que représentant des députés. Avant de souligner que le gouvernement devrait écouter le Parlement pour avoir des résultats satisfaisants. Ses propos seraient destinés au président de la République qui avait exercé son droit de veto contre des propositions de loi présentées par les partis de l’opposition.Woo Won-shik a aussi proposé à Yoon Suk Yeol de discuter de nouveau sur la révision constitutionnelle. Il a suggéré de laisser une marge à l’étendue et la date d’application, mais d’organiser un référendum sur la réforme de la Constitution avant les élections locales, prévues en 2026.Quant à la réforme des retraites, Woo a rappelé que la 21e Assemblée nationale s’était mis d’accord sur la hausse du taux de cotisation. Il a proposé de mener des discussions à partir des points déjà convenus par les partis au pouvoir et de l’opposition.Enfin, le président du Parlement a fait part de sa volonté de faire de la 22e législature une « Assemblée nationale climatique ». Il a avancé une proposition d’établir une commission climatique parlementaire et de lui attribuer les droits d’examen des projets de loi et des budgets concernés.Pour conclure, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, et le premier parti de l’opposition ont présenté des opinions positives sur la réunion tenue hier entre leurs présidents. Selon Han Dong-hoon, le chef du PPP, leur rencontre est d’autant plus significative qu’ils ont convenu d’unir les forces pour restaurer la politique, et, ce notamment pour la vie du peuple. Son homologue, Lee Jae-myung, a estimé, lui aussi, qu’ils avaient abouti à de réels accords sur plusieurs questions en la matière.