Séoul présente des mesures face aux inquiétudes sur les services d’urgence réduits

Photo : YONHAP News

Cela fait déjà six mois que les médecins résidents ont lancé une action collective contre la hausse du numerus clausus en fac de médecine. Et le système médical sud-coréen a commencé à faire face à une crise, et, ce notamment dans les services d’urgence. Les centres hospitaliers dans la zone métropolitaine ont commencé à rencontrer des difficultés de gestion.Le deuxième vice-ministre de la Santé et du Bien-être a toutefois fait savoir cet après-midi que le Centre médical de l'université de Konkuk à Chungju, les CHU de Gangwon et de Chungnam ouvraient toujours leurs salles d’urgence avec des horaires réduits. Les deux premiers offriront, dès aujourd’hui, des consultations nocturnes limitées pour les adultes. Le dernier compte recevoir des patients pendant les vacances de Chuseok.Lors d’un briefing, organisé au complexe gouvernemental de Sejong, Park Min-soo a déclaré que 99 % des 409 salles d’urgence étaient ouverts 24 heures sur 24 et que 6,6 % ont réduit le nombre de lits disponibles. D’après lui, les soins de suite se maintiennent à un niveau similaire à celui d’habitude.Le gouvernement prévoit de dépêcher ce mercredi quinze médecins militaires à des établissements médicaux dont les services d’urgence sont limités. Quelque 235 médecins militaires et de santé publique seront aussi envoyés à des établissements à haut risque à partir du 9 septembre.Néanmoins, l'Association des professeurs de médecine de Corée (MPAK) a averti que de plus en plus de CHU fermeraient leurs urgences ou auraient du mal à offrir les services d’urgence à compter de Chuseok.