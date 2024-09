L’étau judiciaire se resserre sur l’ex-président Moon Jae-in

Photo : YONHAP News

L’ex-président de la République Moon Jae-in est dans le viseur du Parquet. En effet, celui-ci l’a désigné comme prévenu dans le mandat de perquisition permettant de fouiller le domicile de sa fille Da-hye, le 30 août.Cette descente a été effectuée dans le cadre d’une enquête sur des soupçons pesant sur l’ex-mari de cette dernière, appelé Seo.L’affaire remonte à 2018. Arrivé au pouvoir en mai 2017, le prédécesseur de Yoon Suk Yeol a nommé, en mars 2018, Lee Sang-jik, fondateur de la compagnie aérienne à bas coûts, Eastar Jet, à la tête de l’entreprise publique de soutien aux PME et aux startups (KOSME).Quatre mois plus tard, cette fois, c’est Lee qui a favorisé l’embauche de Seo, à l’époque sans aucune expérience dans la filière, à un poste de cadre supérieur de Thai Eastar Jet, la filiale thaïlandaise de Eastar Jet. Pendant les deux ans suivants, le conjoint d’alors de la fille de l’ancien chef de l’Etat a reçu un salaire total de plus de 220 millions de wons. Le couple s’est séparé en 2021.Pour les enquêteurs, Lee a donc versé des pots-de-vin à l’ancien président en échange de sa nomination comme patron de la KOSME. Le ministère public semble alors envisager d’accuser Moon de corruption et de l’auditionner bientôt.