L’inflation retombe à 2 % en août

Photo : YONHAP News

L’inflation repart à la baisse. Après un léger rebond en juillet, la hausse des prix à la consommation est retombée à 2 % sur un an en août, selon les chiffres publiés ce mardi par l’institut national des statistiques (Kostat). Son indice s’est ainsi établi à 114,54 points.Dans le détail, les cours des produits agricoles, halieutiques et d’élevage ont tiré l’inflation à la hausse. Ils ont grimpé de 2,4 % en un an, en raison des vagues de chaleur. La plus forte augmentation concerne la poire, dont les tarifs ont progressé de 120 %.Les produits industriels et les services ont affiché une hausse de 1,4 et 2,3 % respectivement.Quant à l'inflation sous-jacente, à savoir hors alimentation et énergie, elle a bondi de 2,1 % en un an.