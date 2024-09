Photo : YONHAP News

Aujourd'hui, le temps est mitigé au pays du Matin clair. Tantôt le soleil brille, tantôt la grisaille domine. Dans le sud du territoire même, quelques gouttes de pluie sont à prévoir.Concernant les températures, ce matin, il fait 22°C à Séoul et 24°C à Busan, Daegu et Cheongju. La maximale est de 25°C dans les territoires insulaires de Jeju, à Mokpo et Yeosu.Dans l'après-midi, il fera entre 30 et 31°C dans tout le pays, à l'exception de Gangneung qui ne verra pas son mercure dépasser les 28°C.