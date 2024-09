INSS : Pyongyang aurait gagné illicitement 6,3 milliards de dollars entre 2017 et 2023

Photo : YONHAP News

Le Conseil de sécurité des Nations unies a durci, en 2017, les sanctions contre la Corée du Nord. Il espérait alors assécher le financement de son programme d'armement nucléaire et de missiles balistiques.Un pied de nez pourtant à l’Onu. Pyongyang aurait récolté, de manière illicite, environ 6,3 milliards de dollars pendant les sept années suivantes. C’est ce qu’a indiqué un rapport d’un chercheur de l’Institut sud-coréen pour la stratégie de la sécurité nationale (INSS).Selon l’auteur du document, le régime de Kim Jong-un a engrangé la plus importante somme grâce aux exportations clandestines du charbon (2,15 milliards de dollars). Les salaires de ses travailleurs envoyés notamment en Chine et en Russie représentaient 1,75 milliard et les vols via des cyberattaques 1,35 milliard.Le chercheur Lim Soo-ho estime que le Nord a également gagné, l’an dernier, 5,4 milliards grâce aux livraisons à Moscou de ses armes, dont plus de 937 000 obus d’artillerie de calibre 155 mm et neuf missiles KN-23, entre autres.