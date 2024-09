Paralympiques : Jeong Ho-won décroche l'or à la boccia

Photo : KBS News

A Paris, nouvelle moisson dorée pour la Corée du Sud aux Jeux paralympiques. Son joueur emblématique de boccia, Jeong Ho-won, a décroché le plus beau des métaux dans la catégorie BC3.Il a ainsi été sacré champion paralympique de cette épreuve pour la quatrième fois.En finale, tenue hier, heure locale, à l'Arena Paris Sud, le sportif de trent-huit ans a battu son adversaire australien Daniel Michel avec un score final de 5 à 4. Il a alors offert à son pays la troisième médaille d’or de ces Jeux.Il s’agit aussi de la dixième montée consécutive du clan sud-coréen dans cette discipline, réservée aux joueurs atteints de paralysie cérébrale et assimilée, depuis sa première participation en 1988. Cette année-là, Séoul avait accueilli les JO d’été.La boccia est devenue un sport officiel des Jeux paralympiques lors de ceux de New York en 1984.Jeong avait remporté l’or à Pékin en 2008, à Rio en 2016 et à Tokyo en 2021.Avec un total de dix-huit médailles, les guerriers de Taegeuk se classent désormais à la quatorzième place du tableau des médailles des Jeux de Paris.