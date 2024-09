Le 1er octobre, jour des forces armées, sera férié cette année

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud célèbre chaque année, le 1er octobre, la journée de ses forces armées. Cette année, elle fête son 76e anniversaire.Depuis 1991, cette journée n’est pas fériée. Mais pour 2024, le gouvernement a exceptionnellement décidé de faire à nouveau de ce 1er octobre un jour chômé, et ce comme c’était le cas entre 1976 et 1990. Cette initiative a été entérinée aujourd’hui en conseil des ministres.Selon le Premier ministre, qui a présidé la réunion, l’enjeu de cette désignation provisoire est de mieux sensibiliser ses concitoyens à l’importance de la sécurité nationale et de saluer les efforts de nos soldats. Sans oublier de rappeler le rôle de l’armée. D’autant que la Corée du Nord enchaîne les provocations et que la situation sécuritaire est très grave dans et hors du pays.Han Duck-soo a également évoqué la nécessité de doper la consommation. Le président Yoon Suk Yeol doit approuver cette décision dans les prochaines heures.