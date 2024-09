Séoul et Sofia d’accord pour renforcer leur coopération en matière d’énergie

Photo : KBS News

La Corée du Sud et la Bulgarie ont convenu d’élargir leur coopération énergétique. Cette entente est intervenue lors d’une rencontre entre leurs ministres de l’Energie, aujourd’hui à Séoul. Ahn Duck-geun et Vladimir Malinov ont en effet conclu un protocole d’accord (MOU) en la matière. C’est un amendement d’un MOU bilatéral de même type, signé en 2019.En vertu de ce nouvel accord, Séoul et Sofia se sont engagés à travailler main dans la main dans les domaines tels que le gaz naturel liquéfié, la conservation de l’énergie et les chaînes de l’approvisionnement, en plus des centrales nucléaires et les énergies renouvelables pour lesquelles ils coopèrent depuis longtemps.Pour les centrales atomiques, les deux parties ont aussi concrétisé les filières dans lesquelles elles doivent stimuler leur collaboration. Elles concernent la construction, l’opération et le démantèlement de ces usines de production d’électricité, la gestion des déchets radioactifs, les petits réacteurs modulaires (SMR), entre autres.Le ministre sud-coréen en a profité pour présenter à son homologue bulgare l’initiative de Séoul pour une énergie sans carbone (CFE), proposée par l’administration de Yoon Suk Yeol. Un plan qui vise à atteindre, de façon efficace, la neutralité carbone en utilisant l’énergie décarbonisée.