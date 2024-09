BTS : sortie le 18 septembre d’un documentaire sur Jungkook

Photo : YONHAP News

Bonne nouvelle pour les fans de BTS. C’est maintenant officiel. C’est le 18 septembre que va sortir un documentaire très attendu sur Jungkook, membre de ce groupe phénomène de K-pop. Et ce, simultanément en Corée du Sud et dans 120 pays du monde. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui CGV.En Corée du Sud, le film « Jungkook: I Am Still » sera projeté dans 82 salles de la plus grande chaîne de cinémas multiplexes du pays.Cette production retrace les activités solo de l’artiste de vingt-six ans, de la préparation de son premier single solo « Seven », sorti en juillet 2023, à celle de son album « Golden », lancé en novembre dernier.On pourra y voir une partie de son concert surprise à New York. Sans oublier un showcase que ce benjamin du septuor a organisé en ligne et en présentiel avec ses admirateurs du monde entier.