Retour de tous les sud-Coréens ayant atterri le 25 août en Israël

Photo : YONHAP News

Pas moins de 180 sud-Coréens s’étaient rendus le 25 août en Israël pour participer à un événement organisé sur place par une organisation religieuse de leur pays.Leur voyage a donc eu lieu alors qu’un risque d’escalade des tensions s’accentue au Moyen-Orient en raison des affrontements entre l’Etat hébreu et le Hezbollah.Le ministère des Affaires étrangères les a donc invités à quitter le pays. Quelque 140 individus d’entre eux l’ont aussitôt fait. Et les autres récalcitrants leur ont emboîté le pas aujourd’hui. Ces ressortissants sont donc tous retournés à Séoul.Le gouvernement sud-coréen a élevé son alerte au plus haut niveau pour interdire à ses ressortissants de voyager dans les régions frontalières entre Israël et le Liban. Il maintient un avertissement de niveau inférieur d’un cran pour tout le territoire de l’Etat hébreu.